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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и достигло 50 617, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек

03:07 22.06.2020 (обновлено: 11:19 22.06.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и достигло 50 617, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки в Бразилии было выявлено более 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 085 038. Всего с начала эпидемии в стране вылечились почти 550 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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