В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выборочное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус проведут в Москве перед голосованием по поправкам к Конституции РФ, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет", - сказал Реут.
Он добавил, что в любом случае перед выходом всех сотрудников на работу их проверяют на наличие симптомов заболевания и измеряют температуру.
"Перед выходом наших людей на работу мы измеряем им температуру и смотрим на симптомы заболевания. Заболевших вирусом к работе не допустим. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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