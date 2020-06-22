В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ

В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ

Он добавил, что в любом случае перед выходом всех сотрудников на работу их проверяют на наличие симптомов заболевания и измеряют температуру.

"Перед выходом наших людей на работу мы измеряем им температуру и смотрим на симптомы заболевания. Заболевших вирусом к работе не допустим. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю", - сказал Реут.