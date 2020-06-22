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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
Выборочное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус проведут в Москве перед голосованием по поправкам к Конституции РФ, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:03
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мосгоризбирком
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгоризбирком, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

03:03 22.06.2020
173
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выборочное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус проведут в Москве перед голосованием по поправкам к Конституции РФ, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Нам Роспотребнадзор разъяснил, что не требуется сплошное тестирование, только по необходимости. Выборочное тестирование точно будет", - сказал Реут.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
21 июня, 16:40Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ
Он добавил, что в любом случае перед выходом всех сотрудников на работу их проверяют на наличие симптомов заболевания и измеряют температуру.
"Перед выходом наших людей на работу мы измеряем им температуру и смотрим на симптомы заболевания. Заболевших вирусом к работе не допустим. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю", - сказал Реут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
21 июня, 15:01Голосование по поправкам в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосгоризбиркомФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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