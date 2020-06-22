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Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
Жители Лихтенштейна больше всех в Европе могут купить электричества на свои средние зарплаты, меньше всех — жители Молдавии, причем между ними отмечена... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:32
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румыния, ирландия, исландия, лихтенштейн, молдавия, чехия, норвегия, в мире, экономика

Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством

02:18 22.06.2020 (обновлено: 02:32 22.06.2020)
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© Depositphotos / tsugulievВид на ночной Рейкьявик
Вид на ночной Рейкьявик
© Depositphotos / tsuguliev
Вид на ночной Рейкьявик. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Жители Лихтенштейна больше всех в Европе могут купить электричества на свои средние зарплаты, меньше всех — жители Молдавии, причем между ними отмечена десятикратная разница, свидетельствует исследование РИА Новости.
В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019 — начале 2020 года. Россия расположилась в его середине.

Лихтенштейн и Исландия: хоть засветись

Лидером по доступности электроэнергии стал Лихтенштейн, жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 32 тысяч киловатт-часов в месяц. В княжестве одни из самых высоких зарплат в Европе, а тарифы на электричество при этом ниже, чем во многих экономически развитых странах. В пересчете на рубли стоимость электроэнергии в Лихтенштейне составляет 12,9 рубля за киловатт-час.
На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 29,5 тысячи киловатт-часов.
Помимо названных стран, более 15 тысяч киловатт-часов в месяц могут оплатить граждане Норвегии, Люксембурга и Нидерландов.

Молдавия: темновато

Последнее место по объему электроэнергии, которую жители могут приобрести на среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия — 3,2 тысячи киловатт-часов, то есть в десять раз меньше, чем в Лихтенштейне. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако уровень зарплат низкий. Один киловатт-час здесь стоит 7,9 рубля
Помимо Молдавии, внизу рейтинга Румыния, Латвия и Черногория. Жители этих стран могут приобрести не более 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц.

Россия: между Казахстаном и Белоруссией

Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место. На среднемесячную зарплату россияне могу позволить себе порядка 12,8 тысячи киловатт-часов.
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Россия по этому показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану.

Самое дешевое электричество в Европе

Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. Самая низкая стоимость отмечена в Казахстане — около 2 рублей за киловатт-час.
На втором месте находится Украина, где электричество дороже на 30 копеек. Третье место занимает Россия со средней стоимостью 3,4 рубля за киловатт-час.
На четвертом месте расположилась Белоруссия (около пяти рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Их низкие тарифы во многом определяются невысоким уровнем доходов населения.

Дорого — из-за налога на экологичность

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте зафиксирована в Дании — 22,6 рубля за киловатт-час. В первую пятерку по дороговизне входят также Германия, Бельгия, Ирландия и Испания. Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах, является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии.
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Одной из причин такого налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зеленой" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций.
Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения — регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений.
Говоря о динамике цен, следует отметить, что при сравнении с прошлым годом в большей части европейских стран отмечается рост цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 26 странах из 40, участвующих в рейтинге.
Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается в Нидерландах, Турции, Литве, Чехии и Румынии. В этих странах подорожание превысило 10%.
Снизились цены в 12 государствах. Наиболее существенно — в Дании, Греции и Норвегии (более 5%).
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В России рост цен составил 1,6%, что не выше уровня инфляции.

Прогноз

В 2020 году ожидается еще большее снижение цен на электроэнергию. В первом квартале из-за теплой погоды, большой ветрености и высокой водности рек цены на европейских биржах часто уходили в отрицательную зону, а в Скандинавии они редко превышали 10 евро за 1 тысячу киловатт-часов.
В России тарифы для населения должны повыситься с 1 июля. При этом в текущей ситуации, связанной с пандемией, спрогнозировать темп роста заработной платы довольно проблематично. Нельзя исключать, что доступность электричества для населения сократится.
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РумынияИрландияИсландияЛихтенштейнМолдавияЧехияНорвегияВ миреЭкономика
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