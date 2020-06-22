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Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:01
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье, общество

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

04:01 22.06.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
Самое яркое последствие отравления алкоголем — это головная боль утром после застолья. Унять ее традиционно пытаются с помощью обезболивающего и крепкого кофе. Такой подход даст вам на время желанное успокоение, но потом может нанести сильный вред желудку, считает Ольга Кашубина.
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"Аспирин действительно может снять головную боль, но это справедливо для любого вида головной боли. Особого смысла принимать аспирин при похмелье - нет, но и особого вреда тут нет. Единственное, о чем следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание. Я бы не экспериментировала", — рассказала радио Sputnik врач-терапевт.
С другой стороны, при обычных головных болях, не связанных с алкоголем, сочетание кофе с обезболивающим может дать хороший эффект. Аспирин разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков.
"Даже существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. Тот факт, что фармакология такие таблетки производит, говорит о том, что эти два вещества вполне между собой сочетаются. Никакого особого страха, чтобы запить таблетку аспирина чашкой кофе, нет. Более того, кофеин часто добавляют к аспирину, поскольку он усиливает обезболивающее действие. Эти два вещества друг друга потенциируют, и эффект получается более сильным", — рассказала Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
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