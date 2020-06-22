Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Самое яркое последствие отравления алкоголем — это головная боль утром после застолья. Унять ее традиционно пытаются с помощью обезболивающего и крепкого кофе. Такой подход даст вам на время желанное успокоение, но потом может нанести сильный вред желудку, считает Ольга Кашубина.