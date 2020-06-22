Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару

"И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче. Уже сейчас температуры превышают 30 градусов, а на солнце даже больше 40 градусов, а это уже опасно для смартфона", — рассказал эксперт.