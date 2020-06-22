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Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
Самовозгорание смартфонов летом происходит довольно часто. Как обезопасить себя и свой гаджет в жару, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:10
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технологии, общество

Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару

02:10 22.06.2020
252
© Fotolia / F8studioДевушки делают селфи у бассейна
Девушки делают селфи у бассейна
© Fotolia / F8studio
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Самовозгорание смартфонов летом происходит довольно часто. Как обезопасить себя и свой гаджет в жару, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин.
В любом гаджете есть аккумулятор, который при высоких температурах может загореться. Произойти это может в любом месте, в том числе и у вас в кармане, рассказал Дмитрий Рябинин.
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"И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче. Уже сейчас температуры превышают 30 градусов, а на солнце даже больше 40 градусов, а это уже опасно для смартфона", — рассказал эксперт.

В большинстве современных смартфонов встроена система безопасности, которая отключит гаджет при сильном нагреве аккумулятора. К сожалению, нагреваться из-за внешних факторов он может продолжить и в выключенном состоянии.

"Важно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Желательно избегать летом плотных чехлов, поскольку они препятствуют циркуляции воздуха. Также по возможности не надо параллельно запускать "тяжелые" приложения на длительное время", — рассказал Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

В случае если ваш смартфон все-таки сильно нагрелся, не стоит пытаться его как можно быстрее охладить, так можно и "убить" гаджет, предупреждает руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин.
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"Если смартфон все же оказался на солнце или сильно перегрелся, то ни в коем случае его нельзя резко охлаждать. Некоторые паникуют и кладут технику в холодильник, чем вызывают шоковое состояние. На мой взгляд, правильнее дать смартфону плавно остыть без перепадов температуры", — рассказал радио Sputnik эксперт.

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