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Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, — звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:15
технологии
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
технологии, общество

Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья

02:15 22.06.2020
179
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, — звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до нескольких минут. Между звонками лучше всего делать паузу хотя бы на 10-15 минут, рассказала агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.
Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом. "Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров лучше использовать наушники", — советует она.
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"Не носите смартфон в кармане, не держите его постоянно в руках. Это особенно касается времени перед сном – в идеале стоит заряжать телефон в другой комнате и не трогать его за какой-то период до отхода ко сну", — добавляет Каримова.
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