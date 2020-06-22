Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

"Проверка показала, что в отдельных случаях межбюджетные трансферты были предоставлены субъектам ДФО с нарушением установленных правил, а большинство регионов не выполнили в полном объеме показатели результативности их использования. На 1 апреля 2020 года в пяти из одиннадцати субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.