Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вакцина от коронавируса, которую создали совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете " Вакцина от коронавируса, которую создали совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете " Красная звезда ".

Вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса. Ее будут вводить два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях — это дает возможность получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени, пояснил Гинцбург.

По его словам, такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период".

Гинцбург пояснил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений российского Минобороны в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

Говоря о требуемом количестве препарата, он отметил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до семидесяти миллионов доз.

"Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата", — рассказал он.

Гинцбург отметил, что руководство страны и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства.

Клинические испытания вакцины, которую создали НИЦ и Минобороны, начались на 18 добровольцах в госпитале имени Бурденко 18 июня. Их планируется завершить к концу июля.