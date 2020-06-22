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Распространение нового коронавируса
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Назван срок действия российской вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса, которую создали совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Об этом сообщил директор... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, красная звезда, общество

Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

01:39 22.06.2020 (обновлено: 03:13 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вакцина от коронавируса, которую создали совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
Вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса. Ее будут вводить два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях — это дает возможность получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени, пояснил Гинцбург.
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По его словам, такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период".
Гинцбург пояснил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений российского Минобороны в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.
Говоря о требуемом количестве препарата, он отметил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до семидесяти миллионов доз.
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"Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата", — рассказал он.
Гинцбург отметил, что руководство страны и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства.
Клинические испытания вакцины, которую создали НИЦ и Минобороны, начались на 18 добровольцах в госпитале имени Бурденко 18 июня. Их планируется завершить к концу июля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКрасная звездаОбщество
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