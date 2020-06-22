Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе

В ведомстве также отметили, что на аналогичный недостаток Счетная палата обращала внимание и по итогам проверок исполнения бюджета Минкавказом за предыдущие годы. Так, в 2017 году не были достигнуты плановые значения по 40% показателей госпрограммы, в 2018 году – по 60%, что ведет к рискам недостижения их значений и в плановом периоде 2020-2022 годов.