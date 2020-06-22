Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573273205.html
Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения бюджета Минкавказом РФ за прошлый год нашла нарушения, которые касаются реализации госпрограммы развития... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:22
минкавказ
северный кавказ
светлана орлова
счетная палата рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:223:2852:1827_1400x0_80_0_0_907695c12ed7ee480cfe07dbc7b320fe.jpg
https://ria.ru/20200121/1563695561.html
https://ria.ru/20200617/1573036856.html
северный кавказ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:223:2852:1827_1400x0_80_0_0_907695c12ed7ee480cfe07dbc7b320fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_61:0:2792:2048_1400x0_80_0_0_d6421ac6cbdd74dc36c195d869a9d5d1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_402:0:2450:2048_1400x0_80_0_0_b636e62a5f73af845545efdfbe77b61c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкавказ, северный кавказ, светлана орлова, счетная палата рф, политика

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе

01:22 22.06.2020
129
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения бюджета Минкавказом РФ за прошлый год нашла нарушения, которые касаются реализации госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также предоставления субсидий субъектам РФ на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"Минкавказ не выполнил на должном уровне полномочия ответственного исполнителя госпрограммы развития СКФО. При высоком уровне кассового исполнения расходов (97%) почти половина (49%) показателей госпрограммы остались не достигнуты", - сказано в релизе.
В частности, не достигнуты плановые значения показателей, характеризующих объем инвестиций, уровень безработицы, количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. "В целом реализация госпрограммы в 2019 году оценивается как недостаточно эффективная, а механизмы управления рисками и меры по их минимизации оцениваются как недостаточно действенные", - констатировала аудитор СП Светлана Орлова.
В ведомстве также отметили, что на аналогичный недостаток Счетная палата обращала внимание и по итогам проверок исполнения бюджета Минкавказом за предыдущие годы. Так, в 2017 году не были достигнуты плановые значения по 40% показателей госпрограммы, в 2018 году – по 60%, что ведет к рискам недостижения их значений и в плановом периоде 2020-2022 годов.
Бюджетные расходы на экологию согласуют с главами регионов
21 января, 21:17
Вице-спикер Госдумы назвала причину упразднения Минкавказа
Более того, было установлено, что при предоставлении субсидий субъектам РФ в СКФО министерство заключало соглашения с ними и перечисляло средства без соблюдения обязательств осуществления отбора инвестиционных проектов, установления предельного объема финансирования в отношении каждого проекта и формирования графика выполнения мероприятий, направленных на их реализацию.
Так, из полученных в 2016-2019 годах средств федерального бюджета в сумме 12,4 миллиарда рублей Корпорацией развития Северного Кавказа было направлено на реализацию инвестпроектов только 3,4 миллиарда, а 9 миллиардов не использовано. "Учитывая, что конечной целью предоставления средств является реализация инвестпроектов в СКФО, деятельность корпорации как института развития можно признать неэффективной", - делается вывод в релизе.
Здание Счетной палаты РФ в Москве
17 июня, 04:59
Счетная палата составила рейтинг органов власти по конкурентности закупок
000001
Обсудить 0
МинкавказСеверный КавказСветлана ОрловаСчетная палата РФПолитика
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
Певица Валерия
Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
Виды Киева
Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
Девушки делают селфи у бассейна
Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
Настя Тропицель
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Смартфон
Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Красная площадь в Москве
Россиян ждет нерабочая среда
Вид на ночной Рейкьявик
Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния