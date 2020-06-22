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Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне ослабления введенных из-за коронавируса ограничений в понедельник возобновляет туристические рейсы в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:05
туризм
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аэрофлот, уфа, сочи, тюмень, краснодарский край, шереметьево (аэропорт)

Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи

01:05 22.06.2020
295
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне ослабления введенных из-за коронавируса ограничений в понедельник возобновляет туристические рейсы в Сочи.
Сочи официально открывается для туристов - губернатор Краснодарского края объявил о снятии ограничений для отдыхающих. С 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих туристов, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.
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"Россия" 22 июня выполнит первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоится в 1.05 из терминала В, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетит из "Шереметьево" в 1.10.
В рамках планомерного снятия ограничений рейсы в Сочи запланированы из 12 городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.
Авиакомпания также сообщила, что планирует возобновить туристические рейсы в Анапу, Симферополь, Калининград.
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