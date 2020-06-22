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Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:38
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, москва, происшествия

Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова

00:38 22.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.
На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты, а сами подсудимые выступят с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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