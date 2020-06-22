https://ria.ru/20200622/1573272700.html
Россиян ждет нерабочая среда
Нерабочий день будет у россиян в среду, 24 июня, в этот день состоится парад Победы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:25
2020-06-22T00:25
парад победы
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200608/1572618457.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936300_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_594d0b17b5b0cf5a135d93aad3c404d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, федеральная служба по труду и занятости (роструд), владимир путин, общество