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Россиян ждет нерабочая среда
Нерабочий день будет у россиян в среду, 24 июня, в этот день состоится парад Победы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:25
парад победы
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
владимир путин
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936300_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_594d0b17b5b0cf5a135d93aad3c404d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, федеральная служба по труду и занятости (роструд), владимир путин, общество

Россиян ждет нерабочая среда

00:25 22.06.2020
769
© РИА Новости / Алексей МайшевКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Красная площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нерабочий день будет у россиян в среду, 24 июня, в этот день состоится парад Победы.
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса . Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Минобороны было поручено начать подготовку к параду 24 июня.
Как рассказали в Роструде, 24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента.
В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
8 июня, 12:55
Как отдыхаем в июне 2020 — календарь выходных и праздничных дней
1324001
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Парад ПобедыФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Владимир ПутинОбщество
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