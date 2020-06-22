В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны РФ, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
"Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что российское руководство и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.
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