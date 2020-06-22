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В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны РФ, заявил директор... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:20
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123320_0:0:1311:737_1400x0_80_0_0_446dae805459b6bb1276f5c63a15d4e2.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID

00:20 22.06.2020
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© Минобороны РФВведение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
© Минобороны РФ
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны РФ, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны РФ, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
"Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что российское руководство и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
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