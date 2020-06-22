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Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

00:14 22.06.2020 (обновлено: 01:44 22.06.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© Министерство обороны РФ
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Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

"Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса - ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".

"Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем - ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период", - добавил он.
Врач отметил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
20 июня, 15:06
Уже был опыт. Врач объяснил скорый выход вакцины от COVID в РФ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
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