Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

"Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса - ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", - сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".