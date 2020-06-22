В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Сутками ранее сообщалось о 32 умерших.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,5 миллиона случаев COVID-19. Общее количество умерших пациентов составило 456 973.
В России выявили более 576 тысяч случаев заражения. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.