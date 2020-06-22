Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573272560.html
В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
https://ria.ru/20200621/1573271221.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_9873b59c244e6b7fdf36ef76078c6e2a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_630:0:2677:2047_1400x0_80_0_0_b332e8b968bef9a7800b422651672e7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

00:05 22.06.2020 (обновлено: 02:01 22.06.2020)
2127
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 22:28Распространение нового коронавируса
В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона
Сутками ранее сообщалось о 32 умерших.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,5 миллиона случаев COVID-19. Общее количество умерших пациентов составило 456 973.
В России выявили более 576 тысяч случаев заражения. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1021325
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Настя Тропицель
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Петр Верзилов
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Нашивки сотрудников МЧС России
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Холодное оружие
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
Певица Валерия
Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
Кадры солнечного затмения в Индии и Иране
Редкое кольцеобразное солнечное затмение попало на видео
Виды Киева
Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния