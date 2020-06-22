Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573272497.html
Минэнерго оценило ситуацию с утечкой топлива в Якутии
Ситуация с вытекшим топливом на электростанции в Якутии не отразилась на электроснабжении потребителей, федеральный штаб взял ее на особый контроль, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:01
республика саха (якутия)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200621/1573271602.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), министерство энергетики рф (минэнерго россии), якутск, происшествия

Минэнерго оценило ситуацию с утечкой топлива в Якутии

00:01 22.06.2020
229
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация с вытекшим топливом на электростанции в Якутии не отразилась на электроснабжении потребителей, федеральный штаб взял ее на особый контроль, сообщает Минэнерго России.
В воскресенье на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии была обнаружена утечка из топливной емкости. Как отмечает Минэнерго РФ, по предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива.
"Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ситуацию с утечкой дизельного топлива на электростанции в Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении ведомства.
"Последствий для энергоснабжения потребителей не было", - добавляет Минэнерго.
Как отмечает министерство, ведется организация работ по рекультивации почвы, привлечена аварийно-спасательная служба Якутска со спецоборудованием. Ориентировочное время прибытия на место – 08.00 мск.
Сотрудники МЧС России
Вчера, 22:50
В Якутии завершили перекачку из резервуара с вытекшим дизтопливом
000011
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве
Здание парламента Нидерландов в Гааге
В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек
Красная площадь в Москве
Россиян ждет нерабочая среда
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Исландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Настя Тропицель
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала
Петр Верзилов
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния