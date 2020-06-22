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Исмаил Османов: отмена некоторых ограничений не означает вседозволенность
Главный педиатр Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал в интервью Артему Дроздову, как вести себя после снятия большей части... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:07
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москва, интервью, интервью - авторы, общество

Исмаил Османов: отмена некоторых ограничений не означает вседозволенность

08:00 22.06.2020 (обновлено: 08:07 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоздравление пациентов больницы им. Башляевой с Днем защиты детей
Поздравление пациентов больницы им. Башляевой с Днем защиты детей
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный педиатр Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал в интервью Артему Дроздову, как вести себя после снятия большей части введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы максимально эффективно и в то же время корректно огородить детей от возможных источников инфекции.
— Как вы, руководитель крупнейшей детской больницы Европы, и ваши подчиненные пережили эти три непростых месяца?
— За все это время нам пришлось внести значительные коррективы в нашу повседневную работу. Еще задолго до появления первого пациента правительство и департамент здравоохранения города Москвы обеспечили больницу всеми необходимыми условиями и оснащением. Мы, в свою очередь, максимально повысили меры безопасности. Тщательным образом выстроили логистику движения пациентов таким образом, чтобы инфекционные (даже потенциально инфекционные) больные не пересекались с детьми неинфекционного профиля.
Те же меры были приняты и в отношении персонала: сотрудники инфекционного корпуса, который имеет свои отделения реанимации и интенсивной терапии, не контактируют с другим врачами.
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Кроме того, весь персонал, независимо от профиля выполняемых обязанностей и специальностей, в том числе и младшие медицинские сотрудники, прошли несколько этапов обучения по борьбе с коронавирусом. После этого, пройдя тестирование, они получили соответствующие сертификаты. По большому счету, это обучение продолжается и сейчас, ведь почти еженедельно поступают новые сведения относительно течения этой болезни. Но в то же время сам процесс лечения постоянно оптимизируется, так как уже получен большой объем информации о возможных последствиях протекания этой инфекции у детей.
А еще мы внимательно следим за здоровьем каждого сотрудника. Еженедельно все проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, сдают кровь, мазки. На входе в больницу у каждого пришедшего измеряют температуру, и эта процедура проводится несколько раз в день. Сотрудники пенсионного возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания, согласно предписаниям, на протяжении трех месяцев находились на самоизоляции.
Весь персонал продолжает работать на максимуме возможного, но все мы относимся с пониманием к действующим правилам, ведь вместе мы делаем важное дело.
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— Понемногу наша жизнь возвращается в привычное русло. На дворе лето, а у детей официальные каникулы. Естественно, в такой ситуации все мальчишки и девчонки, которые остались в городе, массово вышли на улицы. С одной стороны, свежий воздух и возможность двигаться, с другой — трехмесячный карантин, из которого выходить все же надо правильно. Но вот вопрос: правильно — это как?
— Важно понимать, что ограничительные меры были введены не просто так, они позволили в значительной степени снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Снизить, но не побороть полностью. Это в определенной мере позволило руководителям регионов ослабить ограничительные меры. К сожалению, массовые контакты неизбежно приведут к сохранению высокого уровня заболеваемости, поэтому, если у родителей есть возможность, лучше отправить детей на лето за город. При этом без необходимости не нужно посещать с детьми магазины и общественные места. Желательно не пользоваться общественным транспортом. Также я настоятельно советую всем, особенно в первое время, гулять исключительно в парках и скверах, а не на детских площадках. Всегда важно помнить о гигиене, научить детей правильно и тщательно мыть руки по возвращению с прогулки. При этом мы, врачи, и дальше будем продолжать рекомендовать практику ношения в местах общественного скопления людей средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.
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Помимо этого, дети, почти три месяца находившиеся на карантине, скорее всего, подзабыли правила безопасности поведения в городе, а также правила дорожного движения. Дабы избежать повышения детского травматизма, родителям будет нелишним напомнить детям информацию о том, как они должны вести себя на улицах и на дорогах города, ну и, конечно, по возможности максимально следить за их перемещением.
— К большому сожалению, есть такие дети, которые и без самоизоляции проводят большое количество времени дома, как правило, перед компьютером. Как сделать так, чтобы родители обратили внимание на эту проблему и поспособствовали тому, чтобы их дети больше гуляли?
— За предыдущие месяцы многие мальчики и девочки еще глубже внедрились в виртуальный и цифровой мир. Что говорить, если обучение пришлось сделать дистанционным. Это привело к гиподинамии, увеличению нагрузки на нервную систему, зрение и опорно-двигательный аппарат. Родителям важно понимать, какой вред здоровью это может нанести.
В настоящий момент у взрослых появилась отличная возможность ограничить общение детей с "гаджетами". Если не получается уехать на дачу, можно организовать прогулки в парковых зонах. Там и контакты минимальные, и воздух насыщен кислородом. Также в зеленых зонах есть возможность для занятий активными видами спорта.
В домашних условиях тоже реально обеспечить умеренную двигательную нагрузку. Можно выполнять зарядку и определенный комплекс физических упражнений.
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— А что вообще может произойти с детским иммунитетом за время трехмесячного нахождения дома в режиме самоизоляции?
— С точки зрения иммунологии самоизоляция не должна негативно сказываться на состоянии иммунитета при условии, что родители в полной мере обеспечили детям полноценное питание, богатое клетчаткой, кисломолочными продуктами, белками, витаминами, микроэлементами. Особенно актуально это для тех, кто имеет хронические болезни. Надо понимать, что заболевание коронавирусной инфекцией у таких детей сопряжено с несравнимо большими рисками, поэтому в данном случае самоизоляция полностью оправдана.
Нет сомнений, что также позитивно самоизоляция повлияла и на группу часто болеющих детей, а также на детей с рекуррентными инфекциями. По статистике, за три месяца значительно снизилось количество заболевших острыми респираторными и кишечными инфекциями, значительно сократился процент обострений хронических инфекций. Вне всяких сомнений, прошедший период самоизоляции позволил детям из перечисленных выше групп риска восстановить свои силы.
— Итак, дети вышли на улицу. Как регулировать их пребывание на свежем воздухе и, самое главное, их активность?
— Увеличивать активность и пребывание детей на свежем воздухе лучше не одномоментно, а постепенно. Необходимо рассчитывать силы ребенка таким образом, чтобы он справлялся с двигательной нагрузкой. При этом ни в коем случае нельзя забывать о защите кожи от попадания прямых солнечных лучей, обязательном ношении головных уборов и достаточном употреблении жидкости. При прогулках в лесопарковых зонах необходимо обрабатывать открытые части тела специальными средствами, защищающими от укусов насекомых.
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— Понятно, что в дальнейшем продолжат отменять ограничения. Со временем откроют парки, аттракционы и игровые площадки. Как в нынешних условиях уберечь детей от тесного контакта друг с другом? Если, конечно, в этом есть необходимость.
— Единственный способ — не гулять в местах массовых скоплений. От аттракционов уж точно лучше отказаться. Уверен, что сейчас руководители и служащие сферы развлечений тщательным образом прорабатывают меры безопасности функционирования объектов в нынешних условиях. Не сомневаюсь, что подобные учреждения будут в должном количестве обеспечены запасом антисептических средств, предназначенных для обработки рук и разных поверхностей.
Однако я продолжаю настаивать на том, что даже при такой основательной подготовке пока лучше воздержаться от посещения подобных мест и заведений, так как уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией остается достаточно высоким. Отмена определенных ограничений вовсе не означает, что настал период вседозволенности. Люди должны самостоятельно контролировать свое времяпрепровождение и, естественно, обязаны знать, где находятся и чем занимаются их дети. Всем нам хотя бы первое время важно придерживаться правила: меньше контактов — меньше возможностей заболеть.
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— С другой стороны, во всей этой коронавирусной истории мы обязаны отмечать и положительные моменты. Мне кажется, что дети всей страны массово научились соблюдать элементарную гигиену.
— Согласен, это хороший урок для всех нас. Думаю, теперь и в школах, и в детских садах, и в домашних условиях взрослые будут уделять самое пристальное внимание гигиене ребенка. Правильному своевременному мытью рук, их обработке антисептиками. Многие уже стали привыкать к ношению масок и перчаток. Подозреваю, что большинство наших сограждан прилично запаслись средствами индивидуальной защиты. Уверен, что они не зря потратили свои деньги. Если всем нам удастся закрепить за собой гигиеническую привычку ношения масок и перчаток во время сезонной вирусной активности, то заболеваемость как кишечными, так и респираторными инфекциями должна повсеместно снизиться.
— Получается, что за игру детей в песочницах, на горках и всевозможных лестничных городках взрослым можно не беспокоиться? Или наоборот — контроль за чистотой рук необходимо усилить, так как у детей эмоциональная составляющая от долгожданного выхода на улицу будет превалировать над необходимостью контролировать свои действия?
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— Конечно, ношение маски предотвратило бы попадание грязи, бактерий и вирусов с рук ребенка в верхние отделы респираторного и желудочно-кишечного тракта. Но мы все прекрасно понимаем, что если дети станут бегать и играть в масках на свежем воздухе, то это будет выглядеть абсурдно и принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому остается один выход — максимально часто напоминать ребенку о том, чтобы он не прикасался к лицу грязными руками, а если это все же случилось, ему необходимо воспользоваться одноразовой антисептической салфеткой. Также надо доносить до ребенка, чтобы он старался не прикасаться к ручкам дверей подъезда, кнопкам в лифте. А придя домой, проследить за тем, чтобы первым делом он шел в ванную и тщательно вымыл руки.
— Многих родителей, в том числе и меня, волнует вопрос: можно ли в нынешних условиях покупать детям ягоды и фрукты? Если да, то на какие аспекты нужно обращать внимание перед их употреблением?
— Лето — прекрасная пора витаминов, поэтому фрукты и ягоды покупать не просто можно, а необходимо. К тому же данных о том, что через употребление продуктов питания можно заразиться коронавирусной инфекцией, нет. Но тем не менее всем нам надо помнить о том, что вирусные частицы могут сохраняться на продуктах в течение нескольких часов. Более того, на поверхностях упаковок вирус может жить несколько суток. Поэтому мой совет такой: после того как извлекли продукты из упаковки, необходимо тщательно вымыть руки. Далее все ягоды, фрукты и овощи нужно хорошо промыть в теплом мыльном растворе. Только после этого они становятся пригодными к употреблению.
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— Лето — традиционный период отпусков. Многие семьи уже запланировали поездки к морю. Как вы считаете, может быть, было бы лучше в этом сезоне обойтись без резкой смены климата?
— Пожалуй, данный сезон никак не отличается от предыдущих по возможной реакции организма на смену климата. Да, есть дети и взрослые, которым определенные географические перемещения могут принести вред в силу имеющихся особенностей здоровья. Но я хочу обратить внимание на то, что само по себе дальнее путешествие сопряжено с массой рисков. Вокзал, поезд, аэропорт, самолет — везде мы сталкиваемся с опасностью нахождения в закрытом пространстве. Плюс ко всему это места большого скопления людей, где происходят многочисленные неконтролируемые контакты и где всегда присутствует высокий риск заражения любой инфекцией.
С другой стороны, я прекрасно понимаю, что порой бывает тяжело нарушить изначальные планы. Запретов на перемещение по России нет. Поэтому в данном случае ограничусь тем, что еще раз посоветую всем по возможности стараться избегать массовых скоплений людей и носить средства индивидуальной защиты.
— У этой медали есть и другая сторона. Многим родителям после окончания режима самоизоляции отпуск не предоставят. Понятно, что они будут работать, но совсем не ясно, где и с кем в это время будут находиться их дети. Также пока непонятна ситуация, связанная с летними лагерями. Получается, есть вероятность того, что некоторые ребята будут предоставлены сами себе. Это проблема? И если да, то каким вы видите ее решение?
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— Все мы — чиновники, врачи и педагоги прекрасно понимаем, что наши дети не должны остаться без отдыха. На данный момент уже приняты решения касательно режима работы летних оздоровительных лагерей. Так, смены во всех лагерях будут закрытыми. Это означает, что и персонал, и дети не будут иметь возможности контактировать с другими людьми, в том числе и с родителями. Перед заездами все будут проходить необходимые тестирования на коронавирусную инфекцию.
Для тех, кто все же не имеет возможности отправиться в лагерь или за город, в деревню или на дачу, в столице будут работать онлайн-смены, в ходе которых профессиональные педагоги будут проводить с детьми занятия по различным предметам и творчеству. Знаю, что уже подготовлены многочисленные мастер-классы и широкий спектр развлекательных программ.
— Многие уже сейчас начинают задумываться о подготовке к новому учебному году. На что вы посоветуете родителям обратить внимание в первую очередь?
— Перво-наперво за лето родители должны дать ребятам возможность отдохнуть от информационных технологий, набраться сил, покушать витаминов и восстановить двигательную активность. При этом не стоит сильно отклоняться от привычного режима дня. Не лишним будет продумать планы на предстоящий учебный год. Составить график возможных поездок. Решите совместно с ребенком, какие спортивные секции или творческие кружки ему бы хотелось посещать в дополнение к занятиям в школе. Все эти мероприятия позволят нашим детям со свежими силами и без стресса встретить новый учебный год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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