Собаки как люди: будни четвероногих спасателей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Найти человека под обломками здания, задержать нарушителя границы, поймать вора и вернуть похищенное. Эти и многие другие задачи спасатели, пограничники и полицейские решают с помощью служебных собак. Профессиональный праздник кинологов отмечали накануне, 21 июня. Именно в этот день, 111 лет назад, был создан первый в России питомник для сыскных собак.

Один из центров подготовки четвероногих профессионалов находится на учебном полигоне пожарно-спасательного центра Москвы в Апаринках. Спасатель-кинолог Юлия Тихонова рассказала порталу mos.ru , как проходят тренировки, а помогал ей Даня — белая швейцарская овчарка.

© mos.ru / Максим Денисов Служебный пес Даня © mos.ru / Максим Денисов Служебный пес Даня

"В отряде работает восемь кинологических расчетов — в каждом один кинолог и одна собака. Все собаки у нас личные. Мы берем их домой, они вместе с нами заступают на дежурство", — рассказывает Юлия.

Гаджеты и нюх в помощь

На полигоне есть множество площадок с имитацией разных чрезвычайных ситуаций. Например, площадка, где поисковые собаки тренируются искать людей под завалами. После выполненной работы собаке полагается вознаграждение — какое-нибудь угощение.

"Для них это игра, но вместе с тем они понимают, что работают. И им этого по-настоящему не хватает", — объясняет Юлия.

© mos.ru / Максим Денисов Служебный пес Даня © mos.ru / Максим Денисов Служебный пес Даня

Поиск заблудившихся в лесу людей — основная часть работы собак-спасателей. Дане всего три года, но за время своей службы он уже успел спасти человека. Тот запутался в буреломе и не смог выбраться, но сумел позвонить спасателям.

Сейчас практически во всех телефонах есть встроенный навигатор, но и он не всегда может помочь выбраться из леса. Зато, когда известны примерные координаты, можно сузить радиус поиска.

Гаджетами пользуются и кинологи. К примеру, на Даню вешают навигатор, который помогает Юлии видеть, где находится собака, если она отбежала далеко. Это очень полезно при работе на больших территориях, в зарослях или в темное время суток.

Как собаки становятся спасателями

Обычно собаки попадают на службу в возрасте полутора-двух лет. В это время они наиболее обучаемы, хотя дрессировке поддаются и взрослые животные.

© mos.ru / Максим Денисов Спасатель-кинолог Юлия Тихонова вместе со своим служебным псом Даней © mos.ru / Максим Денисов Спасатель-кинолог Юлия Тихонова вместе со своим служебным псом Даней

Даня попал в спасатели совсем щенком. Когда Юлия отправилась выбирать себе подопечного, он сразу же привлек ее внимание. Но понравиться кинологу — это полдела. Главное — пройти специальное тестирование. Не каждая собака подходит для поисковой работы. Пес не должен быть агрессивным или бояться чужих людей. Кроме того, собаке должно быть интересно этим заниматься.

Тестирование определяет способности животного, по его итогам составляются рекомендации. Если с поисками людей не сложилось, пес может обнаруживать взрывчатые вещества или спасать людей на воде.

Чтобы поддерживать четвероногих спасателей в форме, их нужно постоянно тренировать. Для этого в Апаринках есть различные тренажеры и снаряды. Кроме того, каждую неделю кинологи и собаки проводят выездные тренировки в лесах, заброшенных зданиях, на завалах.

Раз в год псы проходят аттестацию. В нее входят экзамены на послушность, ловкость, поиск пострадавших в природной среде и в техногенном завале.

Что умеет кинолог

"Когда я стала работать спасателем-кинологом, то поняла, что эта профессия ничем не легче, чем просто спасатель. Ты очень много времени тратишь на тренировки. Кроме того, ты отвечаешь не только за свои способности, но и за способности своей собаки", — рассказывает Юлия Тихонова.

Спасатель-кинолог обладает многими навыками. Например, это знание топографии или ориентирование по звездам (на случай, если откажут приборы). Кроме того, поисковик должен понимать, как рассуждает потерявшийся человек.

"Кинолог также должен понимать, как распространяется запах, как "работает" воздух. Нужно просчитывать, где ты сможешь пройти с собакой, где ты ей должен помочь, а куда ее не нужно пускать ни в коем случае", — подчеркивает Юлия Тихонова.

Как люди

Дружелюбие поисковых собак позволяет им участвовать в благотворительных проектах. К примеру, кинологи с питомцами посещают детей, которые проходят лечение в больницах — рассказывают им о работе спасателей. Собакам нравится общаться с детьми.