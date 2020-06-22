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Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
Пользователь YouTube создал при помощи искусственного интеллекта новую песню Nirvana, сообщает NME. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
музыка, новости культуры, metallica, nirvana

Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana

06:41 22.06.2020
1938
© Канал nirvana на YoutubeNirvana на Unplugged In New York
Nirvana на Unplugged In New York
© Канал nirvana на Youtube
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пользователь YouTube создал при помощи искусственного интеллекта новую песню Nirvana, сообщает NME.
Пользователь под ником Funk Turkey пояснил, что загрузил в бот тексты группы, чтобы тот создал новую композицию в стиле Nirvana. В результате получился трек Smother.
"Музыку и все вокальные партии я сыграл, записал и свел сам у себя на кухне на блестящем красном дешевом стратокастере при помощи весьма скверного микрофона и старой копии программы ProTools", — говорится в описании к видео.
Для записи барабанов он использовал компьютерные ударные "Superior Drummer 2", за что заранее извинился перед участником группы Дейвом Гролом: "Я знаю, что он ненавидит цифровые барабаны, но это лучшее, что у меня было… Прости, Дейв".
Он также поделился, что ранее похожим образом создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.
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