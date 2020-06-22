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"Сумасшедший пузырь": фондовый рынок США признали угрозой мировым биржам
Рынок акций США бурно растет. Индекс S&P 500, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний, почти вернулся к докризисным показателям... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:19
фондовый рынок сша
s&p 500
федеральная резервная система сша
сша
экономика
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))) да, да, да... продавайте еще и доллар, покупайте дерево))) голосуйте за поправки и будете жить при коммунизме)))) а америка вот вот рухнет, быть может, даже сегодня после обеда)))
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Вот как раз то и надо покупать.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фондовый рынок сша, s&p 500, федеральная резервная система сша, сша, экономика

"Сумасшедший пузырь": фондовый рынок США признали угрозой мировым биржам

08:00 22.06.2020 (обновлено: 15:19 22.06.2020)
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рынок акций США бурно растет. Индекс S&P 500, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний, почти вернулся к докризисным показателям. Известные инвесторы в недоумении: все это происходит на фоне обвала экономики, падения прибылей и волны банкротств. Финансисты уверены, что на рынке надулся беспрецедентный пузырь, и советуют продавать акции, пока не поздно.

Пир во время чумы

Крупнейшую экономику мира во втором квартале ждет сильнейшее падение за всю историю — до 50 процентов ВВП. Страну захлестнула рекордная безработица, компании отчитываются об обвале доходов и массово подают заявления на банкротство.

Но на американском рынке акций совершенно другая картина. За последние три месяца фондовый индекс S&P 500 взлетел на 40 процентов и практически отыграл понесенные из-за пандемии потери.

Помогла поддержка Федрезерва. В марте регулятор дважды снизил ключевую ставку (в итоге — до 0-0,25 процента годовых), запустил программу скупки гособлигаций на 500 миллиардов долларов и ипотечных ценных бумаг — на 200 миллиардов. А позже объявил, что готов скупать активы в неограниченном количестве.
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Аналитики тогда предупредили: избыточная ликвидность в итоге надувает очередной пузырь, который может лопнуть, обрушив все рынки. Как отметил основатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, лишь однажды в истории котировки акций американских компаний были более завышенными, чем сейчас, — в 1999 году, накануне памятного "кризиса доткомов".
Теперь же о серьезной опасности говорит инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Он считает, что покупка акций сегодня — это "игра с огнем". По его мнению, инвесторам стоит как можно скорее избавиться от бумаг американских компаний и обратить внимание на развивающиеся рынки.

"Это беспрецедентное ралли — самое быстрое за все время и единственное в учебниках истории, которое наблюдается на фоне неоспоримых экономических проблем. Это четвертый и самый "сумасшедший" пузырь за всю мою долгую карьеру", — заявил 81-летний инвестор, еще в начале 1970-х запустивший один из первых в мире индексных фондов.

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Грэнтэм — большой авторитет. Он предсказал японский финансовый пузырь 1980-х, крах доткомов 2000-го и ипотечный кризис в США в 2007-м.
В начале июня его компания Grantham Mayo van Otterloo (GMO), управляющая активами на 60 миллиардов долларов, резко сократила долю американских акций в портфеле — с 55 до 25 процентов. Как подчеркнул инвестор, нынешний рост на фондовом рынке лишен всяких оснований.

Все закончится плохо

В первом квартале операционная прибыль компаний из S&P 500 в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов.
"Это антирекорд с кризисного 2009 года", — констатировал главный экономист инвестиционной компании Alliance Berstein Джозеф Карсон. Во втором квартале ситуация еще сильнее ухудшится из-за обвала продаж и объемов производства на фоне эпидемии коронавируса.
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По прогнозу Карсона, к концу июня соотношение цены акций и прибыли для индекса S&P 500 превзойдет экстремальные уровни "пузыря доткомов" начала нулевых годов. "Разрыв между рынками и экономическими реалиями никогда не был таким большим", — соглашается Мэтт Кинг, глава департамента глобальной кредитной стратегии Citigroup.
Ожидания, что стимулирующая политика ФРС и избыточная ликвидность, которой регулятор накачивает рынок, улучшат платежеспособность компаний, не оправдались. Как только инвесторы осознают масштабы падения корпоративной прибыли, американский фондовый рынок обрушится, уверены эксперты.
Тем более что регулятор пообещал покупать и высокодоходные корпоративные облигации, то есть бумаги с высоким риском дефолта. Как указал в мае финансист Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Джорджа Сороса, сейчас соотношение риска и доходности на рынке акций наихудшее из всех, что он когда-либо видел. Поэтому нет никаких гарантий, что ралли продолжится.

Еще один авторитетный инвестор не исключил настолько сильного падения рынков, что вслед за мусорными бумагами и корпоративными долговыми облигациями ФРС придется скупать акции у инвесторов.

"Следующие в этом списке — американские акции", — заявил Скотт Майнерд, главный инвестиционный директор Guggenheim Partners. Аналитики не сомневаются: в конечном итоге все закончится плохо — ведь ничего подобного тому, что творится сейчас, никто еще не видел.
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Обсудить 38
фондовый рынок СШАS&P 500Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
))) да, да, да... продавайте еще и доллар, покупайте дерево))) голосуйте за поправки и будете жить при коммунизме)))) а америка вот вот рухнет, быть может, даже сегодня после обеда)))
22 июня, 11:34
Антошик Пчелкин
2911003160
Вот как раз то и надо покупать.
22 июня, 09:19
РРРеалист России
131800267
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