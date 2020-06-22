Бортпроводники рассказали, что не следует делать в самолете

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бортпроводники поделились советами и рекомендациями, что и почему не следует делать в самолете, Бортпроводники поделились советами и рекомендациями, что и почему не следует делать в самолете, сообщает Express.

Так, по словам сотрудников авиакомпаний, нельзя снимать обувь. Дело не только в том, что это может быть неприятно окружающим, обувь имеет важное значение во время аварийной ситуации в самолете.

“Во время ЧП всевозможные обломки и неприятные поверхности будут преграждать вам путь за пределы воздушного судна", — говорит бывший бортпроводник Тони Луна. — Если ноги не будут должным образом прикрыты, окажется сложно пробраться в безопасное место".

Кроме того, другая стюардесса поделилась информацией о том, полы самолета редко чистятся.

Бортпроводник добавила, что туалеты также являются одними из самых грязных мест.

"Вы можете соблюдать правила гигиены в туалете самолета, используя дезинфицирующее средство для рук после прикосновения к кнопке смыва, дверной ручке и оставляя обувь на ногах", — сказала она.