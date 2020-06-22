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Бортпроводники рассказали, что не следует делать в самолете
Бортпроводники поделились советами и рекомендациями, что и почему не следует делать в самолете, сообщает Express. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:48
2020-06-22T02:48
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РИА Новости
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Бортпроводники поделились советами и рекомендациями, что и почему не следует делать в самолете, сообщает
Express.
Так, по словам сотрудников авиакомпаний, нельзя снимать обувь. Дело не только в том, что это может быть неприятно окружающим, обувь имеет важное значение во время аварийной ситуации в самолете.
“Во время ЧП всевозможные обломки и неприятные поверхности будут преграждать вам путь за пределы воздушного судна", — говорит бывший бортпроводник Тони Луна. — Если ноги не будут должным образом прикрыты, окажется сложно пробраться в безопасное место".
Кроме того, другая стюардесса поделилась информацией о том, полы самолета редко чистятся.
Бортпроводник добавила, что туалеты также являются одними из самых грязных мест.
"Вы можете соблюдать правила гигиены в туалете самолета, используя дезинфицирующее средство для рук после прикосновения к кнопке смыва, дверной ручке и оставляя обувь на ногах", — сказала она.
Также оказалось, что много бактерий на подносах, на которых разносят еду. Бортпроводники посоветовали не класть еду непосредственно на них, а также протирать их антибактериальной салфеткой.