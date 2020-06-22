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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573200152.html
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:35
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
сша
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https://ria.ru/20200619/1573158636.html
А все потому что США во второй мировой войне воевали сразу на двух сторонах - какая победит, к той и примкнут. С одной стороны, Генри Форд и Рокфеллеры активно спонсировали Гитлера. С другой стороны, армия США создавала видимость войны против Гитлера.
119
Ну конец второй мировой был так то 3 сентября, а не 8 мая
63
90
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
вторая мировая война (1939-1945), в мире, сша

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

10:00 22.06.2020 (обновлено: 18:35 22.06.2020)
12841
© Фото : Public domainВысадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944 года
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года
© Фото : Public domain
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
© SputnikРезультаты опроса Sputnik.Мнения
Результаты опроса Sputnik.Мнения
© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос. Правильный ответ дали менее трети респондентов.
Большинство участников исследования (77 процентов) назвали главным противником США во Второй мировой Германию. В то же время 11 процентов указали на Россию, а еще пять — на Китай. Восемь процентов опрошенных заявили, что не знают, с кем воевали Штаты.
Кроме того, согласно данным опроса, каждый десятый респондент (12 процентов) не слышал о холокосте.
Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. В исследовании участвовали 1004 американца старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
Президент РФ Владимир Путин
19 июня, 02:0175 лет Великой Победы
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
1918117425171
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)В миреСША
Популярные комментарии
А все потому что США во второй мировой войне воевали сразу на двух сторонах - какая победит, к той и примкнут. С одной стороны, Генри Форд и Рокфеллеры активно спонсировали Гитлера. С другой стороны, армия США создавала видимость войны против Гитлера.
22 июня, 10:24
MYMake Yellowstone Great Again
104011112
Ну конец второй мировой был так то 3 сентября, а не 8 мая
22 июня, 10:04
Андрей Эщкере
50300010
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