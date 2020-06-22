https://ria.ru/20200622/1573200152.html
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:00
2020-06-22T18:35
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
сша
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https://cdn25.img.ria.ru/images/155528/20/1555282052_0:586:2544:2017_1400x0_80_0_0_d1248a86f234eae6c822dd4fb83bc335.jpg
https://ria.ru/20200619/1573158636.html
Make Yellowstone Great Again
А все потому что США во второй мировой войне воевали сразу на двух сторонах - какая победит, к той и примкнут. С одной стороны, Генри Форд и Рокфеллеры активно спонсировали Гитлера. С другой стороны, армия США создавала видимость войны против Гитлера.
119
Андрей Эщкере
Ну конец второй мировой был так то 3 сентября, а не 8 мая
63
90
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155528/20/1555282052_0:586:2544:2017_1400x0_80_0_0_d1248a86f234eae6c822dd4fb83bc335.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), в мире, сша