В США рыбаки нашли в реке послание в бутылке

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. На Аляске рыбаки нашли в реке послание в бутылке, На Аляске рыбаки нашли в реке послание в бутылке, сообщает UPI.

Пет Брашлер с сыном Джеймсом ловили рыбу на реке Суситна. Мальчик заметил в воде бутылку. "Я подумал, что там мусор, но это оказалось не так", — сказал он.

В бутылке оказалось послание от двух девушке – Эми и Анджелы. Они отмечали, что дружат и рассказывали о своих увлечениях.

Пет Брашлер сказал, что он был удивлен, когда прочел, что девочки бросили бутылку в воду 7 сентября 2007 года во время отдыха в кемпинге недалеко от города Хьюстон, расположенного на Аляске. Это значит, что сообщение за 13 лет преодолело около 50 миль, то есть 80 километров.

"Я надеюсь, у девочек все в порядке, и что они будут рады узнать, что через много лет их послание было найдено", — сказал Брашлер.