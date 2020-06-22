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В США рыбаки нашли в реке послание в бутылке
На Аляске рыбаки нашли в реке послание в бутылке, сообщает UPI. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:46
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, аляска, хьюстон, сша

В США рыбаки нашли в реке послание в бутылке

00:46 22.06.2020
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© Depositphotos / borojointПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / borojoint
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. На Аляске рыбаки нашли в реке послание в бутылке, сообщает UPI.
Пет Брашлер с сыном Джеймсом ловили рыбу на реке Суситна. Мальчик заметил в воде бутылку. "Я подумал, что там мусор, но это оказалось не так", — сказал он.
В бутылке оказалось послание от двух девушке – Эми и Анджелы. Они отмечали, что дружат и рассказывали о своих увлечениях.
Пет Брашлер сказал, что он был удивлен, когда прочел, что девочки бросили бутылку в воду 7 сентября 2007 года во время отдыха в кемпинге недалеко от города Хьюстон, расположенного на Аляске. Это значит, что сообщение за 13 лет преодолело около 50 миль, то есть 80 километров.
"Я надеюсь, у девочек все в порядке, и что они будут рады узнать, что через много лет их послание было найдено", — сказал Брашлер.
Рыбак сообщил, что в записке указан номер телефона, но когда он попытался позвонить, то увидел сообщение, что номер не обслуживается.
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