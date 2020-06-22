"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Избила, изнасиловала палкой и выбросила тело на дорогу — так, по версии СК, Елена Повеляйкина расправилась с работником принадлежащей ее отцу фермы. Полиция нашла свидетелей, но говорить они побоялись. В итоге девушке все сошло с рук, а спустя три месяца в Омской области произошло еще одно убийство. Повеляйкину отправили в СИЗО, процесс стартовал на днях. О том, как когда-то примерная школьница попала под суд по делу об особо тяжких преступлениях, — в материале РИА Новости.

Труп у обочины

Утром 20 августа 2019-го жители деревни Михайловка нашли возле дороги тело 37-летнего мужчины. Что он мертв, поняли не сразу: человек сидел, прислонившись спиной к дереву и как будто спал. Лишь приблизившись, прохожие разглядели посиневшее лицо и гематомы.

"Его тут же узнали, подумали: несчастный случай, — объясняют РИА Новости в полиции. — Погибший страдал эпилепсией и к тому же любил выпить. Люди несколько раз видели, как в припадке он бился головой о землю. Также рассматривали версию ДТП. Но, когда пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, дело приняло неожиданной поворот".

На теле Сергея насчитали множество гематом и ссадин, а больше всего силовиков поразило то, что его изнасиловали. Как выяснится позже — черенком лопаты.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера". Оперативники повторно допросили почти всех жителей Михайловки, но никого не заподозрили.

"Преступление сильно взбудоражило деревню, — рассказывает знакомая погибшего Татьяна. — Сережа был безобидным человеком. Конечно, выпивал, но агрессивно себя никогда не вел. Он неофициально работал у местного фермера Петра Повеляйкина — присматривал за животными".

Тело обнаружили рядом с домом бизнесмена, однако на это никто из следователей и оперативников внимания тогда не обратил.

"Развязались языки"

Ровно через три месяца, 16 октября, — новое зверское преступление. Жестоко избили 31-летнего Игоря Гребенькова. Травмы были настолько серьезными, что на следующий день он скончался, не приходя в сознание.

Возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз были свидетели, и они указали на 22-летнюю дочь фермера Елену Повеляйкину. Девушку доставили в отдел, где она во всем призналась.

По словам Елены, Гребеньков подрабатывал у ее отца и во время застолья грубо выразился в его адрес. Это и послужило причиной расправы.

"После того как Повеляйкину задержали, у жителей Михайловки, что называется, развязались языки, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдина. — Несколько человек сообщили, что в августе она до смерти забила Сергея, а затем перетащила труп из дома на соседнюю улицу. Информацию тщательно проверили, все подтвердилось".

Повеляйкиной предъявили обвинение по трем статьям и отправили в СИЗО. Вскоре она отказалась от признания, заявив, что никого не убивала: по делу второго погибшего ее якобы оговорили, а первого и вовсе сбила машина.

У Сергея остались жена и двое детей в Михайловке, а у Игоря — пожилая мать в Белоруссии.

Подростковая травма

Елена Повеляйкина выросла в зажиточной, по местным меркам, семье. Ее отец занялся фермерством еще в девяностых. Владел землей, техникой, крупным рогатым скотом. Когда Елене исполнилось 15, родители развелись.

"Петр постоянно издевался над женой, — на условиях анонимности рассказывает знакомая семьи. — Он много пил и вел себя очень агрессивно. В деревне его боялись. При этом после ухода жены Повеляйкин старался дать детям все самое лучшее (у Елены есть брат. — Прим. ред.), баловал их. Например, первые компьютеры в Михайловке появились именно у него дома".

В школе к Елене никаких нареканий не было. Напротив, девочка зарекомендовала себя с лучшей стороны: хорошо училась, занималась волейболом, участвовала во всех школьных конкурсах.

В интернет-версии местной газеты есть статья, опубликованная в мае 2011-го. В ней Елена рассказывает о дедушке — участнике Великой Отечественной войны, дошедшем до Берлина: "Я буду стараться жить достойно и равняться на него".

Окончив школу, Повеляйкина переехала в Омск и поступила в колледж, но почти каждую неделю приезжала домой — проведать отца. "Тот потихоньку сдавал, начались проблемы со здоровьем, — объясняет знакомая. — Лена тоже изменилась — стала агрессивной, пристрастилась к выпивке. Возможно, попала в городе в плохую компанию".

Сразу после задержания Повеляйкину направили на судебно-психологическую экспертизу. Девушку признали вменяемой, но указали на вспыльчивость и склонность к "алкоголизации". По мнению специалистов, этому могла способствовать психологическая травма, полученная в подростковом возрасте из-за ухода матери.

Страх и ненависть

По словам жителей Михайловки, Елена часто исполняла функции "надзирателя" — присматривала за работниками фермы. С некоторыми из них хозяин расплачивался не деньгами, а спиртным.

"Повеляйкина гоняла их за малейшую провинность, избивала, — уточняют в полиции. — Сил и здоровья у нее хватало, чтобы справиться даже с крепким мужчиной. Если бы люди не были настолько запуганы и сразу рассказали правду, второго убийства бы не произошло".

Общаться с корреспондентом РИА Новости отец подсудимой не захотел. Как сообщили соседи, он уже продал часть имущества, чтобы нанять для дочери хорошего адвоката. На днях дело начали рассматривать в Саргатском районном суде Омской области. Защита Повеляйкиной заявила ходатайство о суде присяжных, однако затем от этого отказалась.

"Тому есть логическое объяснение, — считает источник в правоохранительных органах. — Присяжных нужно набирать из жителей района, а эти два убийства своей жестокостью шокировали всю округу. Добиться снисхождения было бы нереально".