Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате

Женщина фотографируется с трансформером автоботом на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 "Жить вечно/Immortality"

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны онлайн в режиме реального времени.

Тема года – "Мультивселенная": присутствие в других пространствах, исследования параллельных реальностей и погружение в иные миры.

Организаторы представят гостям собственную вселенную GEEK PICNIC в ROBLOX.

Посетители попадут в мир далекого будущего, где смогут путешествовать между планетами и галактиками, перемещаться в пространстве и времени. При желании можно будет пройти космический квест.

Хедлайнером события станет Элизабет Таскер ― астрофизик, автор бестселлера "Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли", доцент Университета Хоккайдо в Японии. В своем выступлении она расскажет о возможности существования других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей.

Насущные вопросы о вакцине и коронавирусе обсудят Александр Панчин, Артем Елмуратов, Денис Курек и представитель компании Biocad, а Алексей Паевский и Анна Хоружая порассуждают о влиянии изоляции на мозг.

Помимо серьезной науки на GEEK PICNIC Online планируются развлечения: тематические виртуальные стенды с олдскульными играми и комиксами, роботами, мастер-класс по чиптюну и 8-битной музыке и т.д.

Отдельной площадкой станет блок GEEK Kids с детским контентом.