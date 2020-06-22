https://ria.ru/20200622/1573137852.html
Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:47
2020-06-22T04:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, biocad, япония
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны онлайн в режиме реального времени.
Тема года – "Мультивселенная": присутствие в других пространствах, исследования параллельных реальностей и погружение в иные миры.
Организаторы представят гостям собственную вселенную GEEK PICNIC в ROBLOX.
Посетители попадут в мир далекого будущего, где смогут путешествовать между планетами и галактиками, перемещаться в пространстве и времени. При желании можно будет пройти космический квест.
Хедлайнером события станет Элизабет Таскер ― астрофизик, автор бестселлера "Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли", доцент Университета Хоккайдо в Японии. В своем выступлении она расскажет о возможности существования других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей.
Насущные вопросы о вакцине и коронавирусе обсудят Александр Панчин, Артем Елмуратов, Денис Курек и представитель компании Biocad, а Алексей Паевский и Анна Хоружая порассуждают о влиянии изоляции на мозг.
Помимо серьезной науки на GEEK PICNIC Online планируются развлечения: тематические виртуальные стенды с олдскульными играми и комиксами, роботами, мастер-класс по чиптюну и 8-битной музыке и т.д.
Отдельной площадкой станет блок GEEK Kids с детским контентом.
Стать гостем события можно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте
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