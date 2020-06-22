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Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155651/24/1556512439_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_7aa4fb494ce0472dc9d1f52051585e58.jpg
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коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, biocad, япония

Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате

04:47 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется с трансформером автоботом на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 "Жить вечно/Immortality"
Женщина фотографируется с трансформером автоботом на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский фестиваль науки и технологий GEEK PICNIC в этом году впервые пройдет виртуально 27 июня, сообщили в пресс-службе. Все его мероприятия будут доступны онлайн в режиме реального времени.
Тема года – "Мультивселенная": присутствие в других пространствах, исследования параллельных реальностей и погружение в иные миры.
Организаторы представят гостям собственную вселенную GEEK PICNIC в ROBLOX.
Посетители попадут в мир далекого будущего, где смогут путешествовать между планетами и галактиками, перемещаться в пространстве и времени. При желании можно будет пройти космический квест.
Хедлайнером события станет Элизабет Таскер ― астрофизик, автор бестселлера "Фабрика планет: Экзопланеты и поиски второй Земли", доцент Университета Хоккайдо в Японии. В своем выступлении она расскажет о возможности существования других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей.
Насущные вопросы о вакцине и коронавирусе обсудят Александр Панчин, Артем Елмуратов, Денис Курек и представитель компании Biocad, а Алексей Паевский и Анна Хоружая порассуждают о влиянии изоляции на мозг.
Помимо серьезной науки на GEEK PICNIC Online планируются развлечения: тематические виртуальные стенды с олдскульными играми и комиксами, роботами, мастер-класс по чиптюну и 8-битной музыке и т.д.
Отдельной площадкой станет блок GEEK Kids с детским контентом.
Стать гостем события можно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте.
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