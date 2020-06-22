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https://ria.ru/20200622/1573086733.html
Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года
Элтон Джон назвал дебютный релиз Рины Саваямы, певицы с британско-японскими корнями, лучшей пластинкой этого года, сообщает NME. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:46
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мадонна, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, apple, элтон джон

Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года

00:46 22.06.2020
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© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images/Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of FashionЭлтон Джон и Рина Саваяма
Элтон Джон и Рина Саваяма
© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images/Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Элтон Джон назвал дебютный релиз Рины Саваямы, певицы с британско-японскими корнями, лучшей пластинкой этого года, сообщает NME.
Элтон Джон назвал “SAWAYAMA” альбомом года в последнем выпуске своей радиопередачи на Apple Music.
Певец поговорил с исполнительницей в эфире через FaceTime: "Я очень рад общаться здесь с тобой, пока твоя работа – лучшая для меня в этом году. Любимая пластинка 2020 года".
"Это феноменальная запись. Она часто звучит в нашей передаче… Ты точно в моем списке, я очень хотел поговорить лично, потому что просто очарован тем, что ты делаешь", – добавил он.
Он рассказал, что ему также нравятся "After hours" (The Weeknd) and "Set my heart on fire immediately" (Perfume Genius), но альбом “SAWAYAMA” он считает самым сильным с начала года.
Элтон Джон похвалил смешение стилей в музыке исполнительницы и особо отметил трек “Bad friend”, заверив, что "Мадонна все отдала бы за него".
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