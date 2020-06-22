Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"

По информации издания, в категориях "Лучший альбом", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший новый исполнитель" больше всего шансов у канадского певца The Weekend (Эйбел Тесфайе), американского рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост), британцев Дуа Липы и Гарри Стайлса, а также хип-хоп исполнителя Roddy Ricch и кантри-певицы Марен Моррис.