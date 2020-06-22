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https://ria.ru/20200622/1573053771.html
Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"
Номинанты 63-й премии "Грэмми" будут объявлены только в конце января 2021 года, но журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, уже предсказал, какие... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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дуа липа, гарри стайлс, музыка, новости культуры

Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"

02:14 22.06.2020
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© AP Photo / Invision/Owen Sweeney, Jack Plunkett, Joel C RyanPost Malone, Дуа Липа и The Weekend
Post Malone, Дуа Липа и The Weekend
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney, Jack Plunkett, Joel C Ryan
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Номинанты 63-й премии "Грэмми" будут объявлены только в конце января 2021 года, но журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, уже предсказал, какие артисты станут претендентами на главные награды.
По информации издания, в категориях "Лучший альбом", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший новый исполнитель" больше всего шансов у канадского певца The Weekend (Эйбел Тесфайе), американского рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост), британцев Дуа Липы и Гарри Стайлса, а также хип-хоп исполнителя Roddy Ricch и кантри-певицы Марен Моррис.
По мнению редактора Billboard Пола Грейна, за звание "Лучшего нового исполнителя" также могут побороться Doja Cat, Саммер Уолкер, Tones and I (Тони Уотсон), K-pop группа SuperM и рэперша Megan Thee Stallion (ее ремикс на трек "Savage" с участием Бейонсе имеет хорошие шансы получить еще и номинацию за "Запись года").
Период отбора работ исполнителей на 63-ю премию "Грэмми", начавшийся 1 сентября 2019 года, заканчивается 31 августа этого года.
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