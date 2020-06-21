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В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек
Примерно 400 человек были задержаны после акции протеста в центре Гааги против ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила полиция города. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гаага
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, гаага, нидерланды, в мире

В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек

23:57 21.06.2020
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© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Примерно 400 человек были задержаны после акции протеста в центре Гааги против ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила полиция города.
По данным нидерландских СМИ, в воскресенье в центре Гааги несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мер властей по борьбе с распространением коронавируса. Изначально городские власти запретили проведение демонстрации, однако впоследствии разрешили провести небольшую акцию протеста. Днем протестующие собрались в парке Маливельт. Некоторые из них требовали отменить режим изоляции и ограничения.
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Сама демонстрация носила мирный характер, однако ближе к 13.30 (14.30 мск) на место стали прибывать футбольные фанаты. Вскоре после этого полиция закрыла торговый район в центре города, чтобы оттеснить протестующих. На место прибыл полицейский спецназ и оцепил парламентский комплекс. Начались столкновения между полицейскими и радикальными протестующими. Радикалы бросали в полицейских подручные предметы, правоохранители защищались щитами и в ответ воспользовались водяной пушкой. На фоне столкновений мирные протестующие в основной массе начали расходиться. Однако некоторые остались, несмотря на призывы полицейских разойтись.
"В настоящее время Маливельт в Гааге опустел. Сегодня было задержано около 400 человек. Большую часть из них уже отпустили", - говорится в заявлении полиции Гааги в Twitter.
По последним данным, в Нидерландах выявлено 49 593 случая заражения коронавирусом, скончались 6090 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГаагаНидерландыВ мире
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