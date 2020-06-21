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Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:38
петр верзилов
москва
красносельский район
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572131000.html
На 15 суток, превентивно, пусть спокойно голосует из камеры, а не голосит на улицах.
43
Это он сношал свою супругу в музее?
13
12
москва
красносельский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152879/79/1528797935_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_d6499a315508f538a571384be074a48c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр верзилов, москва, красносельский район, происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

23:26 21.06.2020 (обновлено: 23:38 21.06.2020)
6365
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПетр Верзилов
Петр Верзилов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.
По информации "Медиазоны", издателем которой является Верзилов, обыск проводило ГУСК по расследованию особо важных дел.
После этого его отвезли в ОВД по Красносельскому району, где "проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года". В издании подчеркнули, что в этот период задержанный находился в Эстонии и не участвовал в событиях в Москве.
Добавляется, что Верзилова отпустили после 13 часов допроса, но на выходе из ОВД на мужчину напал "провокатор", после чего издателя "Медиазоны" отвезли в ОВД по Мещанскому району. Как добавляет издание, на него оформляют протокол о мелком хулиганстве.
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
28 мая, 16:50
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
87901115
Обсудить 12
Петр ВерзиловМоскваКрасносельский районПроисшествия
Популярные комментарии
На 15 суток, превентивно, пусть спокойно голосует из камеры, а не голосит на улицах.
21 июня, 23:31
Von Stirliz
32100010
Это он сношал свою супругу в музее?
21 июня, 23:51
DIDenis Inkognito
732010
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