https://ria.ru/20200621/1573272170.html
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:26
2020-06-21T23:38
петр верзилов
москва
красносельский район
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572131000.html
Von Stirliz
На 15 суток, превентивно, пусть спокойно голосует из камеры, а не голосит на улицах.
43
Denis Inkognito
Это он сношал свою супругу в музее?
13
12
москва
красносельский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152879/79/1528797935_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_d6499a315508f538a571384be074a48c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр верзилов, москва, красносельский район, происшествия