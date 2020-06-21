Сербский избирком опубликовал первые данные по выборам

Республиканская избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Избирательный ценз для прохода в парламент составляет 3%, депутаты избираются на четыре года.