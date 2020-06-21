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Сербский избирком опубликовал первые данные по выборам
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,35%, сообщил избирком. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:21
ивица дачич
александр вучич
бюро по демократическим институтам и правам человека
сербия
косово
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ивица дачич, александр вучич, бюро по демократическим институтам и правам человека, сербия, косово, в мире

Сербский избирком опубликовал первые данные по выборам

23:21 21.06.2020
332
© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,35%, сообщил избирком.
Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участков, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
"СПП получает 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%", - сообщил избирком. Обработаны данные с 2,32% участков, явка предварительно составила 59,43%
Республиканская избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Избирательный ценз для прохода в парламент составляет 3%, депутаты избираются на четыре года.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
700001
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Ивица ДачичАлександр ВучичБюро по демократическим институтам и правам человекаСербияКосовоВ мире
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