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США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Военные США подготовили к отправке на Украину груз по линии военной помощи, в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin, говорится в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:16
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РИА Новости
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javelin (птрк), ввс сша, сша, украина, в мире

США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin

23:16 21.06.2020
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© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Военные США подготовили к отправке на Украину груз по линии военной помощи, в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки на Украину. США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.
Текст сопровождается фотографией погрузки упакованных комплектов. Только на видимой платформе можно насчитать 120 штук ракет в пусковых трубах. В отрытом люке грузового самолета видны еще палеты с ракетами.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что ей будет передано вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
29 мая, 17:55
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
61210176
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Javelin (ПТРК)ВВС СШАСШАУкраинаВ мире
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