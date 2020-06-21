Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала

"А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно. <...> Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже", — сказал Лысенков.