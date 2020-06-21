Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сериал "Вампиры средней полосы" не доснят, дальнейшая судьба проекта пока неизвестна, сообщил "Газете.ру" актер Дмитрий Лысенков.
Ранее СМИ растиражировали слова Лысенкова, якобы заявившего, что из сериала вырежут уже отснятые сцены с Михаилом Ефремовым. Сам артист пояснил, что производство картины остановилось из-за эпидемии коронавируса.
"А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно. <...> Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже", — сказал Лысенков.
При этом актер подчеркнул, что о каком-либо окончательном решении ему не сообщали.
На прошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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