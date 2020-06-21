В сербский парламент по итогам выборов проходят три партии

Избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются сроком на четыре года.