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В мусульманской общине поблагодарили медиков за лечение духовенства
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил медицинских работников с... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:57
2020-06-21T22:57
религия и мировоззрение
религия
сергей пирогов
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
общество
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религия, сергей пирогов, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, общество
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за помощь духовенству, говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ, опубликованном в воскресенье.
"Новый вирус настиг и российское духовенство, затронул муфтиев ряда российских регионов, заболели имамы и сотрудники духовных управлений мусульман. Хвала Аллаху, благодаря вашей помощи и профессиональной работе они выписались из больниц и вновь служат умме. И вновь, как и вы – на передовой. Ведь как и вы – врачи – лекари тел, священнослужители – лекари человеческих душ", - сказал Гайнутдин.
Он отметил успешное взаимодействие ДУМ РФ с врачами разных конфессий и "с большим удовлетворением" поприветствовал решение об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского - наград для медицинских работников.
"От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ, всего мусульманского сообщества и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – днем медицинского работника! Вместе с многомиллионной Уммой российских мусульман молитвенно желаю всем вам сил, мудрости, терпения и выдержки, процветания, благополучия и успехов в вашей поистине богоугодной профессии", - подытожил муфтий.