https://ria.ru/20200621/1573271602.html
В Якутии завершили перекачку из резервуара с вытекшим дизтопливом
Перекачка топлива из резервуара на электростанции в Якутии, из которого вытекло дизельное топливо в объеме 4 тонн, в резервную емкость завершена, МЧС доставит... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:50
2020-06-21T23:52
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_57ce4d5e791f20446f7c616aadbacc8f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Перекачка топлива из резервуара на электростанции в Якутии
, из которого вытекло дизельное топливо в объеме 4 тонн, в резервную емкость завершена, МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 9.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в "Сахаэнерго".
"Энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку топлива из резервуара дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия), из которого сегодня в почву вытекло около 4 тонн топлива", - сообщили агентству в компании.
Как отмечает "Сахаэнерго", ведётся организация работ по рекультивации почвы.
"МЧС в 9.00 мск доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара. Сразу после обнаружения утечки топлива "Сахаэнерго" приступило к ликвидации последствий инцидента", - сообщили в компании.
Ранее 21 июня представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизельное топливо. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекало дизтопливо, составляет 160 тонн.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС
России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости - в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.