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Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Британские ВМС сопровождали российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время прохода через Ла-Манш, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:43
ла-манш
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573167425.html
надеюсь, он также подавал сигналы из трубы, как и "Адмирал Кузнецов" - ну, чтобы легче было наблюдать )))
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ла-манш
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ла-манш, безопасность, в мире

Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

22:40 21.06.2020 (обновлено: 22:43 21.06.2020)
2728
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
© РИА Новости / Павел Львов
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ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ВМС сопровождали российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время прохода через Ла-Манш, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Соединенного Королевства.
Отмечается, что наблюдение проводится с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров. Кроме того, отслеживали проход "Вице-адмирала Кулакова" через пролив фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne.
Британские военные добавили, что российский корабль действовал безопасно и профессионально.
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Обсудить 10
Ла-МаншБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
надеюсь, он также подавал сигналы из трубы, как и "Адмирал Кузнецов" - ну, чтобы легче было наблюдать )))
21 июня, 23:28
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
0300010
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