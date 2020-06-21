https://ria.ru/20200621/1573271472.html
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Британские ВМС сопровождали российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время прохода через Ла-Манш, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:40
2020-06-21T22:43
ла-манш
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573167425.html
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
надеюсь, он также подавал сигналы из трубы, как и "Адмирал Кузнецов" - ну, чтобы легче было наблюдать )))
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ла-манш
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_0:289:3125:2047_1400x0_80_0_0_2fe2127ee45876df7bad0c41d3af2048.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ла-манш, безопасность, в мире