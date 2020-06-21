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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573271348.html
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек
Жертвами коронавируса нового типа во Франции за сутки стали семь человек, в целом скончались 29 640 заболевших, сообщает санитарное агентство Santé publique. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
франция
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек

22:34 21.06.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жертвами коронавируса нового типа во Франции за сутки стали семь человек, в целом скончались 29 640 заболевших, сообщает санитарное агентство Santé publique.
Отмечается, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 284 и достигло 160 377. При этом накануне власти сообщили о 641 новом случае.
В больницах находятся 9823 заболевших, из них 715 - в реанимации, добавили медики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФранцияВ мире
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