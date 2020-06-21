https://ria.ru/20200621/1573271348.html
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек
Жертвами коронавируса нового типа во Франции за сутки стали семь человек, в целом скончались 29 640 заболевших, сообщает санитарное агентство Santé publique. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:34
2020-06-21T22:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
франция
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
франция
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, франция, в мире