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В Москве стартовала акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти" стартовала в Москве на Крымской набережной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:01
музеон
московская городская дума
евгений герасимов
александр кибовский
москва
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музеон, московская городская дума, евгений герасимов, александр кибовский, москва, общество

В Москве стартовала акция "Линия памяти"

22:32 21.06.2020 (обновлено: 23:01 21.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДень памяти и скорби в Москве
День памяти и скорби в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти" стартовала в Москве на Крымской набережной, передает корреспондент РИА Новости.
На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" уже собрались волонтеры, которые готовятся зажечь свечи у памятных дат Великой Отечественной войны.
Первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
В итоге будет создана "линия" из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой.
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Свечи будут гореть до 23.59 понедельника, 22 июня.
Кибовский сообщил журналистам, что акция проходит в Москве уже не первый год. Он отметил, что каждый может найти памятную дату для семьи. " Я всегда ставлю свечу на 14 января 1944 года, в этот день сержант разведки 218 стрелкового полка Руслан Николаевич Кибовский пал смертью храбрых. Для меня и моей семьи эта дата очень важна. И такая дата есть у каждой семьи. Это возможность в этот скорбный день отдать дань памяти тем, кто не вернулся с той войны", - сказал Кибовский.
Он отметил, что в этом году мероприятие проходит по-особенному в связи с пандемией.
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"Традиционно первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом все меньше, а уж тех, кто принял бой тогда - практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков", - сказал глава столичного департамента культуры.
В свою очередь глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что место для этой акции выбрано не случайно.
"В 1941 году в ночь с 21 на 22 июня в Москве проходили выпускные вечера. Выпускники гуляли по парку. Но в 4 утра была объявлена война. До сих пор Парк культуры - это любимое место горожан. Сегодня мы бережем наших ветеранов и не просим их сюда приходить", - сказала Драгунова.
Она отметила, что свечи памяти зажгли 170 волонтеров, они будут дежурить возле свечей до утра.
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МузеонМосковская городская думаЕвгений ГерасимовАлександр КибовскийМоскваОбщество
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