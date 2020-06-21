В Москве стартовала акция "Линия памяти"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти" стартовала в Акция "Линия памяти" стартовала в Москве на Крымской набережной, передает корреспондент РИА Новости.

На Крымской набережной в парке искусств " Музеон " уже собрались волонтеры, которые готовятся зажечь свечи у памятных дат Великой Отечественной войны.

Первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава столичного департамента культуры Александр Кибовский , депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В итоге будет создана "линия" из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой.

Свечи будут гореть до 23.59 понедельника, 22 июня.

Кибовский сообщил журналистам, что акция проходит в Москве уже не первый год. Он отметил, что каждый может найти памятную дату для семьи. " Я всегда ставлю свечу на 14 января 1944 года, в этот день сержант разведки 218 стрелкового полка Руслан Николаевич Кибовский пал смертью храбрых. Для меня и моей семьи эта дата очень важна. И такая дата есть у каждой семьи. Это возможность в этот скорбный день отдать дань памяти тем, кто не вернулся с той войны", - сказал Кибовский.

Он отметил, что в этом году мероприятие проходит по-особенному в связи с пандемией.

"Традиционно первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом все меньше, а уж тех, кто принял бой тогда - практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков", - сказал глава столичного департамента культуры.

В свою очередь глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что место для этой акции выбрано не случайно.

"В 1941 году в ночь с 21 на 22 июня в Москве проходили выпускные вечера. Выпускники гуляли по парку. Но в 4 утра была объявлена война. До сих пор Парк культуры - это любимое место горожан. Сегодня мы бережем наших ветеранов и не просим их сюда приходить", - сказала Драгунова.