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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573271221.html
В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона
Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона, сообщает Всемирная организация... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире

В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона

22:28 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4743 летальных исхода. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 461 715, заразившихся - достигло 8 708 008.
Больше всего заболевание распространилось в Северной и Южной Америке – там выявлено более 4,2 миллиона случаев заражения. Следом по числу заболевших идет Европа с 2,5 миллиона случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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