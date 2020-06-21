https://ria.ru/20200621/1573271221.html
В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона
Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона, сообщает Всемирная организация... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:28
2020-06-21T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
южная америка
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире