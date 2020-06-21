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Партия Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,4% поддержки, согласно данным exit poll РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:25
ивица дачич
александр вучич
бюро по демократическим институтам и правам человека
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ивица дачич, александр вучич, бюро по демократическим институтам и правам человека, сербия, в мире

Партия Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

22:25 21.06.2020
745
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,4% поддержки, согласно данным exit poll "Центра за свободные выборы и демократию" (CeSID).
Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов в парламент страны, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные власти. Правом голоса обладали 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан, которые голосовали на 8,4 тысячи участков, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
"СПП получает 63,4% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,3%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 3,9%", - сообщил CESID.
Обработано 43,7% анкет.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
4410011
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Ивица ДачичАлександр ВучичБюро по демократическим институтам и правам человекаСербияВ мире
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