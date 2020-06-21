В "Сахаэнерго" рассказали о ликвидации утечки топлива в Якутии

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Перекачка оставшегося в поврежденном резервуаре топлива в запасную емкость на электростанции в Перекачка оставшегося в поврежденном резервуаре топлива в запасную емкость на электростанции в Якутии завершится через 1,5 часа, ведется организация работ по рекультивации почвы, сообщили РИА Новости в компании "Сахаэнерго".

"Через 1,5 часа завершим работу по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы", - сообщили в компании.

В МЧС по Якутии подтвердили РИА Новости информацию о завершении перекачки топлива через 1,5 часа и начале работ по рекультивации почвы.

Ранее, 21 июня, представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии порядка пяти тонн дизельного топлива вытекло из поврежденной емкости на дизельной электростанции. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекает дизтопливо, составляет 160 тонн.