Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573271159.html
В "Сахаэнерго" рассказали о ликвидации утечки топлива в Якутии
Перекачка оставшегося в поврежденном резервуаре топлива в запасную емкость на электростанции в Якутии завершится через 1,5 часа, ведется организация работ по... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:51
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_d13987b984bf6352834496577b402a93.jpg
https://ria.ru/20200616/1572995571.html
https://ria.ru/20200608/1572638450.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_d13987b984bf6352834496577b402a93.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_122:0:2078:1467_1400x0_80_0_0_9a136862c7b7b3f097e4798a016beb9a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_366:0:1833:1467_1400x0_80_0_0_cb1e77df4d85f42fbba30aa76d2a53a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В "Сахаэнерго" рассказали о ликвидации утечки топлива в Якутии

22:22 21.06.2020 (обновлено: 23:51 21.06.2020)
213
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Перекачка оставшегося в поврежденном резервуаре топлива в запасную емкость на электростанции в Якутии завершится через 1,5 часа, ведется организация работ по рекультивации почвы, сообщили РИА Новости в компании "Сахаэнерго".
"Через 1,5 часа завершим работу по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы", - сообщили в компании.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Свердловской области
16 июня, 12:52
В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
В МЧС по Якутии подтвердили РИА Новости информацию о завершении перекачки топлива через 1,5 часа и начале работ по рекультивации почвы.
Ранее, 21 июня, представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии порядка пяти тонн дизельного топлива вытекло из поврежденной емкости на дизельной электростанции. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекает дизтопливо, составляет 160 тонн.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости - в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. В готовности находится автоналивник объемом семь тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
Разлив нефти
8 июня, 16:29
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
100000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Пелоси потребовала объяснить слова Трампа о снижении тестов на COVID-19
Сотрудники МЧС России
В Якутии завершили перекачку из резервуара с вытекшим дизтопливом
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Партия Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на семь человек
День памяти и скорби в Москве
В Москве стартовала акция "Линия памяти"
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку после инцидента с детьми в Подмосковье
Настя Тропицель
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Сергей Гаврилов
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
В мусульманской общине поблагодарили медиков за лечение духовенства
Нашивки сотрудников МЧС России
Минэнерго оценило ситуацию с утечкой топлива в Якутии
Заседание суда по делу Седьмой студии
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Остров Хасима в Японии
СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Лента новостейМолния