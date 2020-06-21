Пелоси потребовала объяснить слова Трампа о снижении тестов на COVID-19

По ее словам, во вторник представители рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом ответят в этой связи на вопросы комитета палаты представителей по энергетике и торговле. В качестве приглашенных на сайте комитета заявлены в том числе главный инфекционист США Энтони Фаучи и директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.