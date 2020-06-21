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Пелоси потребовала объяснить слова Трампа о снижении тестов на COVID-19
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала в воскресенье, чтобы американскому народу объяснили, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
дональд трамп
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коронавирус covid-19, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Пелоси потребовала объяснить слова Трампа о снижении тестов на COVID-19

22:15 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала в воскресенье, чтобы американскому народу объяснили, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда в шутку заявил о снижении числа тестов на коронавирус.
Накануне Трамп, говоря на митинге в Оклахоме о большом числе выявленных случаев заражения коронавирусом, сказал, что "попросил помощников снизить темпы тестирования". Это звучало как шутка, и потом в разных СМИ источники в Белом доме тоже подтвердили, что это было сказано не всерьез.
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"Американский народ должен получить ответы о том, почему президент Трамп хочет проводить меньше тестов, когда эксперты говорят о потребности в гораздо большем количестве", - написала Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.
По ее словам, во вторник представители рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом ответят в этой связи на вопросы комитета палаты представителей по энергетике и торговле. В качестве приглашенных на сайте комитета заявлены в том числе главный инфекционист США Энтони Фаучи и директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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