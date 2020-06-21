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Астронавт сфотографировал с борта МКС тень от затмения на Земле
Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:01
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
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кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, пакистан, китай, эфиопия

Астронавт сфотографировал с борта МКС тень от затмения на Земле

22:01 21.06.2020
2620
© РИА Новости / Александр КряжевЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения.
Как ранее сообщил Московский планетарий, кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать в воскресенье в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае. С территории России можно было видеть только частное затмение, когда Луна закрывает Солнце не полностью.
"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту (станции), когда мы пролетали над Китаем этим утром", - написал Кэссиди на своей странице в Twitter.
Он опубликовал четыре снимка, на которых видна тень на земной поверхности от солнечного затмения.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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