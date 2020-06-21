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Прокуратура организовала проверку после инцидента с детьми в Подмосковье
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как дети попали под электричку в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:53
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

Прокуратура организовала проверку после инцидента с детьми в Подмосковье

21:53 21.06.2020
5476
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как дети попали под электричку в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что электричка сбила двоих детей в Московской области. Мальчик 2008 года рождения погиб, а девочка 2007 года рождения находится в областной ГКБ.
Сотрудник полиции
15 июня, 10:44
В Приморье двое детей едва не попали под поезд, пока отец спал на рыбалке
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи травмированием двух детей на железнодорожной станции Расторгуево Павелецкого направления железной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехал Юго-Западный транспортный прокурор Михаил Звягин.
Также ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что следователи организовали доследственную проверку.
Государственный академический театр им. Моссовета. Сцена из спектакля Вдовий пароход по одноименной пьесе Ирины Грековой и Павла Лунгина, режиссер - Генриетта Яновская. Актриса театра Галина Дашевская в роли Флеровой.
18 июня, 18:56Культура
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Московская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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