Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов

Ранее в Тбилиси состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Волна таких митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

"Пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.

Он отметил, что пена "антироссийской истерии" исчезнет в ближайшее время и выразил уверенность в том, что будущее - за восстановлением отношений и единством народов России и Грузии, "нашей общей Победой в Великой Отечественной войне".