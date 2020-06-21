https://ria.ru/20200621/1573270650.html
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:41
2020-06-21T21:41
россия
госдума рф
сергей гаврилов
тбилиси
грузия
в мире
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тбилиси
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:30:2048:1182_1400x0_80_0_0_2e1aced6d173417a4df2a744193b942e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей гаврилов, тбилиси, грузия, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии
преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы
по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов
.
Ранее в Тбилиси
состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Волна таких митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
"Пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.
Он отметил, что пена "антироссийской истерии" исчезнет в ближайшее время и выразил уверенность в том, что будущее - за восстановлением отношений и единством народов России и Грузии, "нашей общей Победой в Великой Отечественной войне".
"Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои", - сказал парламентарий.