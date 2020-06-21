https://ria.ru/20200621/1573270316.html
В Геттингене восемь полицейских пострадали при протестах против карантина
Восемь сотрудников полиции пострадали в немецком городе Геттинген в результате акции протеста жильцов дома, помещенного в карантин, передает телерадиокомпания... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:22
2020-06-21T21:22
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1
германия
геттинген
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:229:3179:2017_1400x0_80_0_0_88b6218666d76d9f96d19f309a54f530.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, геттинген, в мире