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В Геттингене восемь полицейских пострадали при протестах против карантина
Восемь сотрудников полиции пострадали в немецком городе Геттинген в результате акции протеста жильцов дома, помещенного в карантин, передает телерадиокомпания... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, германия, геттинген, в мире

В Геттингене восемь полицейских пострадали при протестах против карантина

21:22 21.06.2020
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Восемь сотрудников полиции пострадали в немецком городе Геттинген в результате акции протеста жильцов дома, помещенного в карантин, передает телерадиокомпания NDR со ссылкой на начальника полиции города Уве Люрига.
Многоэтажный комплекс, в котором проживают около 700 жильцов, поместили в карантин в четверг после того, как более чем у сотни проживающих в нем людей обнаружили коронавирус.
Как сообщает телерадиокомпания, ситуация обострилась в субботу, когда порядка 200 жителей комплекса предприняли попытку прорвать заграждение и атаковали полицейских. Отмечается, что протестующие бросали в полицейских камни, бутылки и другие предметы. Полиция в свою очередь применила перцовый газ.
На сегодняшний день в Германии известно более чем о 189 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 8,8 тысячи летальных исходов. Более 174 тысяч пациентов смогли справиться с болезнью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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