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СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО
Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи намерено направить письмо в ЮНЕСКО с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:19
восточно-китайское море
юнеско
южная корея
япония
в мире
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восточно-китайское море
южная корея
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточно-китайское море, юнеско, южная корея, япония, в мире

СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО

21:19 21.06.2020
2559
CC BY 2.0 / kntrty / Battleship IslandОстров Хасима в Японии
Остров Хасима в Японии
CC BY 2.0 / kntrty / Battleship Island
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи намерено направить письмо в ЮНЕСКО с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море из списка Всемирного наследия, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Причиной этому стало, по мнению южнокорейской стороны, нарушение Японией данного ей в 2015 году обещания должным образом почтить память жертв принудительного труда периода Второй мировой войны на 23 промышленных объектах. В то время официальный Сеул высказывался резко против включения этих объектов в список Всемирного наследия, так как на семи из них был использован подневольный труд иностранцев, в частности, корейцев. Тогда Токио пообещал отразить "в полной мере историю каждого из объектов", а также установить памятник подневольным работникам.
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На прошлой неделе в Токио открылся новый информационный центр, в котором представлена информация о промышленных объектах периода Реставрации Мэйдзи, в числе которых значится и остров Хасима, также известный как Гункандзима, что в переводе означает "крейсер". Это название остров получил за внешнее сходство с военным кораблей из-за форм расположенных там построек.
По мнению Южной Кореи, информация об острове Хасима, представленная в открывшемся центре, не только не отражает в полной мере историческую реальность, но и "игнорирует или маскирует те испытания, которые приходилось проходить подневольным работникам".
Остров Хасима представляет собой ныне остров-призрак. На нем были построены угольные шахты и целый город, который потом забросили, посещение острова долго запрещали. С 2009 года на остров организуют экскурсии, однако маршрут строго ограничен и вглубь острова пройти обычно невозможно.
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Восточно-Китайское мореЮНЕСКОЮжная КореяЯпонияВ мире
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