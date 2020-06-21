https://ria.ru/20200621/1573270269.html
СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО
Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи намерено направить письмо в ЮНЕСКО с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:19
2020-06-21T21:19
восточно-китайское море
юнеско
южная корея
япония
в мире
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восточно-китайское море
южная корея
япония
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточно-китайское море, юнеско, южная корея, япония, в мире
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости.
Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи
намерено направить письмо в ЮНЕСКО
с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море
из списка Всемирного наследия, передает агентство Ренхап
со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Причиной этому стало, по мнению южнокорейской стороны, нарушение Японией
данного ей в 2015 году обещания должным образом почтить память жертв принудительного труда периода Второй мировой войны на 23 промышленных объектах. В то время официальный Сеул высказывался резко против включения этих объектов в список Всемирного наследия, так как на семи из них был использован подневольный труд иностранцев, в частности, корейцев. Тогда Токио
пообещал отразить "в полной мере историю каждого из объектов", а также установить памятник подневольным работникам.
На прошлой неделе в Токио открылся новый информационный центр, в котором представлена информация о промышленных объектах периода Реставрации Мэйдзи, в числе которых значится и остров Хасима, также известный как Гункандзима, что в переводе означает "крейсер". Это название остров получил за внешнее сходство с военным кораблей из-за форм расположенных там построек.
По мнению Южной Кореи, информация об острове Хасима, представленная в открывшемся центре, не только не отражает в полной мере историческую реальность, но и "игнорирует или маскирует те испытания, которые приходилось проходить подневольным работникам".
Остров Хасима представляет собой ныне остров-призрак. На нем были построены угольные шахты и целый город, который потом забросили, посещение острова долго запрещали. С 2009 года на остров организуют экскурсии, однако маршрут строго ограничен и вглубь острова пройти обычно невозможно.