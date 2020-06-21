СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО

ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Министерство культуры, спорта и туризма Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи намерено направить письмо в ЮНЕСКО с требованием исключить японский остров Хасима в Восточно-Китайском море из списка Всемирного наследия, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Причиной этому стало, по мнению южнокорейской стороны, нарушение Японией данного ей в 2015 году обещания должным образом почтить память жертв принудительного труда периода Второй мировой войны на 23 промышленных объектах. В то время официальный Сеул высказывался резко против включения этих объектов в список Всемирного наследия, так как на семи из них был использован подневольный труд иностранцев, в частности, корейцев. Тогда Токио пообещал отразить "в полной мере историю каждого из объектов", а также установить памятник подневольным работникам.

На прошлой неделе в Токио открылся новый информационный центр, в котором представлена информация о промышленных объектах периода Реставрации Мэйдзи, в числе которых значится и остров Хасима, также известный как Гункандзима, что в переводе означает "крейсер". Это название остров получил за внешнее сходство с военным кораблей из-за форм расположенных там построек.

По мнению Южной Кореи, информация об острове Хасима, представленная в открывшемся центре, не только не отражает в полной мере историческую реальность, но и "игнорирует или маскирует те испытания, которые приходилось проходить подневольным работникам".