В Мемориальной синагоге в Москве помолились об убитых в годы Войны

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. О воинах, убитых во время Великой Отечественной войны, помолились в воскресенье в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве.

Ранее в воскресенье в столичном Богоявленском соборе в Елохове совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти". Позже свечу привезли к Московской соборной мечети, где также совершили молебен о погибших воинах.

"Кроме молитвы по еврейской традиции в память об умерших возложили камни. Рядом с синагогой зажгли свечи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин.

В мемориальной синагоге уточнили, что, кроме молитвы в преддверии Дня памяти и скорби, регулярно проводят молебны об усопших, а также каждый год молитвенно вспоминают шесть миллионов евреев - жертв холокоста и погибших за "освобождение Израиля".