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Религия и мировоззрение
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В Мемориальной синагоге в Москве помолились об убитых в годы Войны
О воинах, убитых во время Великой Отечественной войны, помолились в воскресенье в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:18
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религия, новости - религия и мировоззрение, москва, общество

В Мемориальной синагоге в Москве помолились об убитых в годы Войны

21:18 21.06.2020
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© Фото : фото прадоставлено пресс-службой РЕКМемориальная синагога на Поклонной горе в Москве
Мемориальная синагога на Поклонной горе в Москве
© Фото : фото прадоставлено пресс-службой РЕК
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. О воинах, убитых во время Великой Отечественной войны, помолились в воскресенье в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве.
Ранее в воскресенье в столичном Богоявленском соборе в Елохове совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти". Позже свечу привезли к Московской соборной мечети, где также совершили молебен о погибших воинах.
"Кроме молитвы по еврейской традиции в память об умерших возложили камни. Рядом с синагогой зажгли свечи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин.
В мемориальной синагоге уточнили, что, кроме молитвы в преддверии Дня памяти и скорби, регулярно проводят молебны об усопших, а также каждый год молитвенно вспоминают шесть миллионов евреев - жертв холокоста и погибших за "освобождение Израиля".
Акция "Свеча памяти" в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне. А 22 июня на территории всей страны будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12 часов 15 минут по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети
Вчера, 16:50Религия и мировоззрение
В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
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