Кадыров объявил об отмене в Чечне режима самоизоляции

ГРОЗНЫЙ, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале с понедельника третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона, сообщил телеканал " Грозный " в воскресенье.

Ранее, 16 июня, Кадыров заявил, что после 20 июня в Чечне отменят до 90% ограничений по коронавирусу, откроются кафе, рестораны на улице и детские площадки.

"Третий этап снятия ограничений Рамзан Кадыров объявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Пропускной режим отменяется, можно свободно передвигаться по республике, разрешено открыть торговые точки и общественные места, госслужащие начинают работать в штатном режиме", - объявило телевидение.

Власти Чечни с 5 апреля закрыли границы региона для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Кроме того, было введено ограничение на передвижение по республике с 20.00 до 8.00, а также двухчасовые пропуска для похода в магазин и аптеку.

"С понедельника отменяются режимы самоизоляции и "стоп-колеса" на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, сохраняется запрет на массовые мероприятия - от свадеб до религиозных обрядов, на деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и некоторых спортивных объектов. Ситуация на границах также будет строго контролироваться, для прибывающих в Грозный авиапассажиров обязательно наличие справок об отсутствии коронавируса. К обычному режиму работы вернутся больницы и поликлиники.

Кадыров также поручил проверить всех госслужащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител.

"Мы готовимся к любым вариантам развития событий вокруг пандемии коронавируса. Имеется коечный фонд, кислород, ИВЛ, лекарства на случай осложнения ситуации. Предусмотрены новые кислородные станции в 4-й горбольнице и республиканском психоневрологическом диспансере Грозного, которые работают автономно при отключении электроэнергии", - отметил Кадыров.

В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1600 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа 1153 человека выздоровели, 20 скончались.