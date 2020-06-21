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Кадыров объявил об отмене в Чечне режима самоизоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале с понедельника третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, отменяется пропускной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:15
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коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров объявил об отмене в Чечне режима самоизоляции

21:15 21.06.2020 (обновлено: 23:15 21.06.2020)
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале с понедельника третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона, сообщил телеканал "Грозный" в воскресенье.
Ранее, 16 июня, Кадыров заявил, что после 20 июня в Чечне отменят до 90% ограничений по коронавирусу, откроются кафе, рестораны на улице и детские площадки.
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"Третий этап снятия ограничений Рамзан Кадыров объявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Пропускной режим отменяется, можно свободно передвигаться по республике, разрешено открыть торговые точки и общественные места, госслужащие начинают работать в штатном режиме", - объявило телевидение.
Власти Чечни с 5 апреля закрыли границы региона для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Кроме того, было введено ограничение на передвижение по республике с 20.00 до 8.00, а также двухчасовые пропуска для похода в магазин и аптеку.
"С понедельника отменяются режимы самоизоляции и "стоп-колеса" на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
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По его словам, сохраняется запрет на массовые мероприятия - от свадеб до религиозных обрядов, на деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и некоторых спортивных объектов. Ситуация на границах также будет строго контролироваться, для прибывающих в Грозный авиапассажиров обязательно наличие справок об отсутствии коронавируса. К обычному режиму работы вернутся больницы и поликлиники.
Кадыров также поручил проверить всех госслужащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител.
"Мы готовимся к любым вариантам развития событий вокруг пандемии коронавируса. Имеется коечный фонд, кислород, ИВЛ, лекарства на случай осложнения ситуации. Предусмотрены новые кислородные станции в 4-й горбольнице и республиканском психоневрологическом диспансере Грозного, которые работают автономно при отключении электроэнергии", - отметил Кадыров.
В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1600 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа 1153 человека выздоровели, 20 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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