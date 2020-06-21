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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573269975.html
Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной день 1 июля
Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, когда состоится общероссийской голосование по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:05
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
владимир путин
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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павел крашенинников, владимир путин, нижегородская область, общество

Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной день 1 июля

21:05 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, когда состоится общероссийской голосование по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав, решение можно будет оспорить в суде, сказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права... Я сейчас просто хочу сказать, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб", - сказал Крашенинников в интервью "Российской газете".
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
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Парламентарий подчеркнул, что если работодатели "начнут так поступать", то гражданам будет оказана помощь по взысканию этих средств. Крашенинников выразил уверенность, что к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также подключатся прокуратура и трудовые инспекции.
При этом парламентарий отметил, что выходным днем будет только 1 июля, хотя проголосовать можно будет с 25 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел КрашенинниковВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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