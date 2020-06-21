Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной день 1 июля

Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"

Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"

Парламентарий подчеркнул, что если работодатели "начнут так поступать", то гражданам будет оказана помощь по взысканию этих средств. Крашенинников выразил уверенность, что к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также подключатся прокуратура и трудовые инспекции.