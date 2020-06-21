Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной день 1 июля

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, когда состоится общероссийской голосование по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав, решение можно будет оспорить в суде, сказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права... Я сейчас просто хочу сказать, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб", - сказал Крашенинников в интервью "Российской газете".
Парламентарий подчеркнул, что если работодатели "начнут так поступать", то гражданам будет оказана помощь по взысканию этих средств. Крашенинников выразил уверенность, что к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также подключатся прокуратура и трудовые инспекции.
При этом парламентарий отметил, что выходным днем будет только 1 июля, хотя проголосовать можно будет с 25 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.